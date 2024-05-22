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غريفيث: لا نتعاون مع حماس في غزة بموضوع المساعدات ولا شك أن حماس ارتكبت عملا إرهابيا في 7 تشرين الاول (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-05-2024 | 02:01
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