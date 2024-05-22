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هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: سننشر مقطعا مصورا يظهر خطف مجندات من غرفة مراقبة تابعة للجيش في 7 تشرين الاول

Lebanon 24
22-05-2024 | 02:23
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