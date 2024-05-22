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هيئة الأركان المسلحة الإيرانية: الطائرات المسيّرة الإيرانية تمكنت من تحديد موقع المروحية المحطمة

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:08
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