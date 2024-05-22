Advertisement

أخبار عاجلة

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: العالم الحر ينتصر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني

Lebanon 24
22-05-2024 | 03:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفلسطينية: سياسات أميركا لا تخدم مصلحة شعوب المنطقة ونريد من العالم العربي التحرك والضغط عليها لوقف الحرب (الشرق)
lebanon 24
22/05/2024 12:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئيس الفلسطيني للعربية: نطالب دول العالم بمواصلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
22/05/2024 12:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان قمة البحرين يدعو الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلة منظمة التحرير (العربية)
lebanon 24
22/05/2024 12:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الشؤون الخارجية الجزائري: ما بعد الحرب على غزة يجب أن يفضي إلى إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في قيام دولة مستقلة
lebanon 24
22/05/2024 12:31:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:29 | 2024-05-22
05:24 | 2024-05-22
05:23 | 2024-05-22
05:23 | 2024-05-22
05:17 | 2024-05-22
05:14 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24