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مصادر أوكرانية: طائرات مسيرة روسية تستهدف مواقع للطاقة في منطقة سومي شمالي البلاد

Lebanon 24
22-05-2024 | 01:51
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