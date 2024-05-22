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رويترز نقلا عن مصادر أمنية: مقتل جندي عراقي وإصابة 2 في انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارتهم في شرق البلاد
Lebanon 24
22-05-2024
|
04:07
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