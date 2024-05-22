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وزير المالية الإسرائيلي يبلغ نتنياهو بالإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بما في ذلك E1 وتكثيف الاستيطان في الضفة

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:33
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