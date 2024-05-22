Advertisement

أخبار عاجلة

سموتريتش: إلغاء تصاريح كبار الشخصيات لمسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم وفرض عقوبات مالية إضافية عليهم

Lebanon 24
22-05-2024 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لا يمكن السماح للسلطة الفلسطينية أن تحكم غزة لأن السلطة وحماس وجهان لعملة واحدة مع اختلافات بسيطة
lebanon 24
22/05/2024 15:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: أتحمل بصفتي عضوا في الحكومة المسؤولية عما كان وما سيكون
lebanon 24
22/05/2024 15:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: نعارض "فرض عقوبات بشكل أعمى" على كوريا الشمالية بعد تصويت مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
22/05/2024 15:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول فلسطيني: سوليفان طالب بضرورة وجود إصلاحات جدية في السلطة الفلسطينية (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/05/2024 15:40:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:33 | 2024-05-22
08:32 | 2024-05-22
08:20 | 2024-05-22
08:06 | 2024-05-22
07:58 | 2024-05-22
07:54 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24