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وزير خارجية الأردن: الوضع في غزة يتجه للأسوأ ويتفاقم أيضا في الضفة الغربية (الشرق)

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:43
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