Advertisement

أخبار عاجلة

تعطل شاحنة عند مدخل الاوتوستراد البحري في البداوي وزحمة سير خانقة في المحلة

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1202730-638519793714771175.jpg
Doc-P-1202730-638519793714771175.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شاحنة ارتطمت بجسر نهر الموت.. وزحمة خانقة في المكان (صورة)
lebanon 24
22/05/2024 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب شاحنة في كفرشيما.. وزحمة سير خانقة (صورة)
lebanon 24
22/05/2024 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تعطل شاحنة على الطريق الدولية محلة عاليه نزولا باتجاه الكحالة حركة المرور كثيفة بالمحلة و دراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة (التحكم المروري)
lebanon 24
22/05/2024 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرة في ذكرى الابادة الارمنية في نهر الموت وزحمة سير خانقة في المحلة
lebanon 24
22/05/2024 15:43:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2024-05-22
08:33 | 2024-05-22
08:32 | 2024-05-22
08:20 | 2024-05-22
08:06 | 2024-05-22
07:58 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24