Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: عودة لواء ناحال للنشاط العسكري في قطاع غزة اعتبارا من الليلة الماضية (الجزيرة)

Lebanon 24
22-05-2024 | 05:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لم يتبق في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه
lebanon 24
22/05/2024 15:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الموقع العسكري في غلاف غزة معرّض للسرقة ويمكن لأي شخص اختراقه بسهولة (الجزيرة)
lebanon 24
22/05/2024 15:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل أبلغت مصر الليلة الماضية ببدء عملية إجلاء شرق رفح (العربية)
lebanon 24
22/05/2024 15:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ستدخل حيز التنفيذ فور انتهاء التحقيقات ولن ينتظر نهاية الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
22/05/2024 15:44:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2024-05-22
08:33 | 2024-05-22
08:32 | 2024-05-22
08:20 | 2024-05-22
08:06 | 2024-05-22
07:58 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24