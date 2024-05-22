الخارجية السعودية: المملكة العربية السعودية ترحب بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كلٌّ من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية آيرلندا باعترافها بدولة فلسطين الشقيقة (سكاي نيوز عربية)

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