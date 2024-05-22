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يديعوت أحرونوت: وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
22-05-2024
|
07:05
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