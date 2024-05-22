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رويترز عن مسؤول ألماني: طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو يضعنا في مشاكل (الجزيرة)

Lebanon 24
22-05-2024 | 07:23
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