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وصول الوفد اللبناني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى قاعة المؤتمرات في العاصمة طهران لتقديم واجب العزاء بالرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ورفاقه

Lebanon 24
22-05-2024 | 08:54
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