Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية القطرية: جهود الوساطة مع مصر وأميركا مستمرة للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة (الشرق)

Lebanon 24
22-05-2024 | 09:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: ندعو لتكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة (الشرق)
lebanon 24
22/05/2024 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسبانية: نشكر الجهود التي تبذلها أميركا مع قطر ومصر للتوصل لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
lebanon 24
22/05/2024 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: دولة #قطر تأمل أن تتوج جولة التفاوض باتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار
lebanon 24
22/05/2024 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: لا توجد إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار العمليات العسكرية على الأرض
lebanon 24
22/05/2024 18:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:25 | 2024-05-22
11:20 | 2024-05-22
11:17 | 2024-05-22
10:54 | 2024-05-22
10:53 | 2024-05-22
10:49 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24