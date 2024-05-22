ميقاتي: أهل طرابلس بما فُطِروا عليه من إيمانٍ سمحٍ ووطنيةٍ صادقة مصرون على تجديدِ تاريخِهم باستمرار وعلى التطلعِ الدائمِ إلى الغدِ المشرق حتى ولو كانوا يعيشونَ في أقسى الظروف

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