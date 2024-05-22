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ميقاتي: أهل طرابلس بما فُطِروا عليه من إيمانٍ سمحٍ ووطنيةٍ صادقة مصرون على تجديدِ تاريخِهم باستمرار وعلى التطلعِ الدائمِ إلى الغدِ المشرق حتى ولو كانوا يعيشونَ في أقسى الظروف
Lebanon 24
22-05-2024
|
09:58
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