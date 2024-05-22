ميقاتي: إذا كانت المدينةُ تشهدُ منذ عقود صعوباتٍ شتى فإن موقعَها المميز والمقدِّراتِ التي تختزنُها كفيلةٌ لها بتجديد تاريخِها ودفعِها إلى استعادة دورِها الوطنيِ والاقتصاديِ والإنساني

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