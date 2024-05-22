Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام مصري عن مصدر: نرفض بشكل قاطع خطط إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى سيناء (العربية)

Lebanon 24
22-05-2024 | 10:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: مسؤولون عسكريون مصريون يلغون بشكل مفاجئ اجتماعا مع نظرائهم الإسرائيليين في إشارة لتفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين
lebanon 24
22/05/2024 18:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري: لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق معبر رفح البري والمعبر يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزه مستمرة
lebanon 24
22/05/2024 18:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري: المساعدات المصرية المتراكمة في معبر كرم أبو سالم تتجاوز 500 شاحنة (العربية)
lebanon 24
22/05/2024 18:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو أصدر تعليمات بدراسة الاستعانة بشركات خاصة لتوزيع المساعدات في غزة (العربية)
lebanon 24
22/05/2024 18:33:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:47 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:29 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2024-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:25 | 2024-05-22
11:20 | 2024-05-22
11:17 | 2024-05-22
10:54 | 2024-05-22
10:53 | 2024-05-22
10:49 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24