رئيس الأركان الأميركي: ليس من الضروري أن نتدخل بقواتنا لدعم العمليات الأمنية بغزة وبدل ذلك علينا أن ندعم إسرائيل بأفضل المعدات العسكرية (الجزيرة)

Lebanon 24