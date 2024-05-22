Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر مطلع لـ"رويترز": دول الاتحاد الأوروبي تتفق على إدراج 10 عناصر جديدة على قائمة عقوبات إيران

Lebanon 24
22-05-2024 | 11:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مطلع ل"رويترز": الحكومة الأيرلندية ستعلن اعترافها بدولة فلسطينية
lebanon 24
23/05/2024 00:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بناء على طلب إيران.. الاتحاد الأوروبي "يبحث" عن مروحية رئيسي
lebanon 24
23/05/2024 00:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدادات لـ"جلسة النازحين" النيابية.. والاتحاد الأوروبي: لن نخفّض الدعم ولا أموال جديدة
lebanon 24
23/05/2024 00:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرة.. الاتحاد الأوروبي يستهدف الغاز الروسي بحزمة عقوبات "صارمة"
lebanon 24
23/05/2024 00:56:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2024-05-22
17:31 | 2024-05-22
17:24 | 2024-05-22
17:19 | 2024-05-22
17:14 | 2024-05-22
16:59 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24