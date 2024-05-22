Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء البريطاني: الملك وافق على طلبي بحل البرلمان تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في 4 تموز

Lebanon 24
22-05-2024 | 12:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري بشار الأسد يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 تموز المقبل (الحدث)
lebanon 24
23/05/2024 00:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: نمر بأكثر الأوقات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 00:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس صيانة الدستور بإيران: ستتشكل لجنة من نائب الرئيس ورئيسي البرلمان والقضاء لإدارة البلاد وإجراء الانتخابات (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 00:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء البريطاني: عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح لن تؤدي إلى تعليق إمدادات الأسلحة
lebanon 24
23/05/2024 00:56:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2024-05-22
17:31 | 2024-05-22
17:24 | 2024-05-22
17:19 | 2024-05-22
17:14 | 2024-05-22
16:59 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24