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مقاتلات إسرائيلية تحاول اعتراض مسيرة في أجواء إيلات جنوبي إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:20
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