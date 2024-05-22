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سوليفان: سنقوم بتقييم ما ستقوم به إسرائيل خلال عملياتها الجارية في رفح (سكاي نيوز)

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:34
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