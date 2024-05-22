Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان24": غارة إسرائيلية تطالُ بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان ولا إصابات

Lebanon 24
22-05-2024 | 13:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": غارات جوية إسرائيلية تطالُ بلدة عيتا الشعب - جنوب لبنان
lebanon 24
23/05/2024 00:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الغارة الإسرائيلية على عيتا الشعب استهدفت منزلاً في البلدة ولم يُفد حتى اللحظة عن وقوع إصابات
lebanon 24
23/05/2024 00:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": معلومات أولية عن عدم وجود إصابات في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
23/05/2024 00:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
23/05/2024 00:58:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2024-05-22
17:31 | 2024-05-22
17:24 | 2024-05-22
17:19 | 2024-05-22
17:14 | 2024-05-22
16:59 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24