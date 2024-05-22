Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي: لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور موقت وإن كنا متهمين في تطبيق القوانين فهذا شرف لنا

Lebanon 24
22-05-2024 | 15:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مولوي ممثلاً ميقاتي في مؤتمر "اليوم الصيدلي": مستمرون في تطبيق القوانين حماية للبنان واللبنانيين
lebanon 24
23/05/2024 00:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: أكّدنا على التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين وأشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم
lebanon 24
23/05/2024 00:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: يجب الحد من الوجود السوري في لبنان وأكدنا للقوى الامنية ضرورة التشدد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين
lebanon 24
23/05/2024 00:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
معوض: معظم الوجود السوري هو وجود غير شرعي والمطلوب هو تطبيق القوانين اللبنانية
lebanon 24
23/05/2024 00:59:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2024-05-22
17:31 | 2024-05-22
17:24 | 2024-05-22
17:19 | 2024-05-22
17:14 | 2024-05-22
16:59 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24