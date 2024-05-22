Advertisement

أخبار عاجلة

مولوي: لم يطلب مني أحد زيارة سوريا ومجلس النواب اوصى بتشكيل لجنة لحل ازمة النزوح لكنها لم تجتمع حتى اليوم

Lebanon 24
22-05-2024 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل من مجلس النواب: الحرب على سوريا باتت طويلة واليوم متواصلة بالحرب الاقتصادي وتمويل بقاء النازحين خارج سوريا هي واحدة من ابرز نقاط الضغط
lebanon 24
23/05/2024 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي بحث مع وفد "الجمهورية القوية" في اجراءات الحد من النزوح السوري
lebanon 24
23/05/2024 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القويّ": حركة اللجنة الخماسية تبقى من دون نتيجة إذا لم يبادر النواب الى ملاقاتها
lebanon 24
23/05/2024 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عن ملف النازحين وزيارة سوريا.. ماذا أعلن وزير المهجرين؟
lebanon 24
23/05/2024 01:00:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:39 | 2024-05-22
17:31 | 2024-05-22
17:24 | 2024-05-22
17:19 | 2024-05-22
17:14 | 2024-05-22
16:59 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24