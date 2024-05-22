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رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات للجزيرة: التدخل المصري جاء بإلحاح وطلب مباشر من واشنطن وإسرائيل

Lebanon 24
22-05-2024 | 17:14
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