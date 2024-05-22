Advertisement

أخبار عاجلة

وصول إيمانويل ماكرون إلى كاليدونيا الجديدة في زيارة سريعة بعد أسبوع من أعمال الشغب

Lebanon 24
22-05-2024 | 18:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
lebanon 24
23/05/2024 04:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يعرب خلال زيارته لكاليدونيا الجديدة عن أمله في أن يعود السلام والأمن للإقليم
lebanon 24
23/05/2024 04:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة "المئات" بينهم شرطيون في أعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة
lebanon 24
23/05/2024 04:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لتأكيد السيطرة والسيادة الفرنسية.. ماكرون يتوجه إلى كاليدونيا الجديدة بشكل مفاجئ
lebanon 24
23/05/2024 04:17:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2024-05-22
19:10 | 2024-05-22
19:05 | 2024-05-22
18:47 | 2024-05-22
18:46 | 2024-05-22
18:22 | 2024-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24