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أوستن دعا نظيره الإسرائيلي إلى وجود آلية فعالة لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة
Lebanon 24
22-05-2024
|
19:17
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