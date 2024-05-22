Advertisement

أخبار عاجلة

خفر السواحل التايواني رداً على التدريبات العسكرية الصينية: سندافع عن سيادة بلادنا

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوستن دعا نظيره الإسرائيلي إلى وجود آلية فعالة لفض التشابك بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة
lebanon 24
23/05/2024 09:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الأميركي: ليس من الضروري أن نتدخل بقواتنا لدعم العمليات الأمنية بغزة وبدل ذلك علينا أن ندعم إسرائيل بأفضل المعدات العسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 09:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على استهداف العدوّ عمال شركة كهرباء.. ماذا قصف "حزب الله" عصراً؟
lebanon 24
23/05/2024 09:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية ردا على التعريفات الجمريكة الأميركية: سنتخذ إجراءات مضادة تجاه 12 شركة أميركية وكبار مديريها التنفيذيين (الشرق)
lebanon 24
23/05/2024 09:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2024-05-23
02:40 | 2024-05-23
02:08 | 2024-05-23
02:07 | 2024-05-23
02:04 | 2024-05-23
02:03 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24