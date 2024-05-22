Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الياباني: سنبلغ الصين "بشكل مباشر وبكل وضوح" بأهمية الحفاظ علي الاستقرار في مضيق تايوان

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الصيني: قمع واشنطن لبكين يكشف أن الولايات المتحدة فقدت ثقتها بنفسها وأنها "خارجة عن النظام" (الشرق)
lebanon 24
23/05/2024 09:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": وزير الخارجية الإيرانية أبلغ نظيرته الألمانية أن طهران ستردّ على إسرائيل بشكل محدود
lebanon 24
23/05/2024 09:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يشيد "بتوافق متزايد" مع الاتحاد الأوروبي حول التجارة مع الصين (الشرق)
lebanon 24
23/05/2024 09:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: نهج إدارة بايدن يتركز على الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع إيران لتجنّب الصراع المباشر
lebanon 24
23/05/2024 09:57:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2024-05-23
02:40 | 2024-05-23
02:08 | 2024-05-23
02:07 | 2024-05-23
02:04 | 2024-05-23
02:03 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24