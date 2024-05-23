Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يوعز إلى الطاقم المفاوض بالاستمرار بالتفاوض حول إعادة المحتجزين بعد تقديم عرض جديد حظى بإجماع أعضاء المجلس

Lebanon 24
23-05-2024 | 00:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البثّ الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع غدا لمناقشة منحى جديد لاستئناف المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل
lebanon 24
23/05/2024 09:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: غانتس سيلقي مساء اليوم خطابا يحدد الخطوات التي على مجلس الحرب اتخاذها (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 09:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع غدا في ضوء تعثر مفاوضات تبادل الأسرى واتساع العمليات العسكرية في رفح
lebanon 24
23/05/2024 09:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: مجلس الحرب اتفق على تقديم تنازلات في المفاوضات قبل أن يتراجع نتياهو في اجتماع مع الأجهزة الأمنية
lebanon 24
23/05/2024 09:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2024-05-23
02:40 | 2024-05-23
02:08 | 2024-05-23
02:07 | 2024-05-23
02:04 | 2024-05-23
02:03 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24