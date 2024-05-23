هيئة البث الإسرائيلية: مجلس الحرب يوعز إلى الطاقم المفاوض بالاستمرار بالتفاوض حول إعادة المحتجزين بعد تقديم عرض جديد حظى بإجماع أعضاء المجلس

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