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الرئيس الإسرائيلي: الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة عديمة الجدوى تعرقل جهود الإفراج عن الرهائن والسلام

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:40
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