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قصف مدفعي واشتباكات في محيط بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:43
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