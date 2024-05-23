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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا تتقدم في رفح جنوبي غزة ووصلت إلى مشارف مخيم الشابورة

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:59
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