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الجيش الإسرائيلي: كتيبة نيتسح يهودا بدأت عملية توغل في بيت حانون شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:01
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