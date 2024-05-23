Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: الرئيس بوتين ليس لديه اتصالات مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الشرق)

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي نقلا عن الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي ملك البحرين غدا الخميس (الشرق)
lebanon 24
23/05/2024 14:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين والقائم بأعمال الرئيس الإيراني يؤكدان في اتصال هاتفي العزم المشترك لتعزيز التعاون (الشرق)
lebanon 24
23/05/2024 14:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: انتهاء فترة رئاسة الرئيس الأوكراني لن تؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بل هي مستمرة (الشرق)
lebanon 24
23/05/2024 14:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بكلمة أمام عائلات الأسرى بتل أبيب: أنا والرئيس بايدن نقف معكم
lebanon 24
23/05/2024 14:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:34 | 2024-05-23
07:26 | 2024-05-23
07:20 | 2024-05-23
07:17 | 2024-05-23
07:13 | 2024-05-23
07:05 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24