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مصادر أوكرانية: قتيلان و7 جرحى في هجمات نفذتها روسيا على مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:13
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