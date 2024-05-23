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قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال المسؤول العسكري الأول في تنظيم داعش أيمن عبد المعطي بمدينة الرقة شمال شرقي سوريا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 05:30
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