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بيان أردني عُماني: الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق يرحبان بقرارات النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
23-05-2024
|
07:34
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