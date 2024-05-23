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بيان أردني عُماني: الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق يرحبان بقرارات النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 07:34
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