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انقطاع التيار الكهربائي عن كريات شمونة بسبب استهداف صاروخي (العربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 07:57
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