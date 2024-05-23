Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: سيطرة إسرائيل على رفح غير مبررة بما أنها تسيطر على معابر أخرى (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 08:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات للجزيرة: التدخل المصري جاء بإلحاح وطلب مباشر من واشنطن وإسرائيل
lebanon 24
23/05/2024 16:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ينتقد الحكومة الإسرائيلية ويتهمها بأنها تخلت عن سكان الشمال (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/05/2024 16:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: القوات الإسرائيلية في رفح تسيطر على نصف حدود غزة مع مصر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/05/2024 16:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية: محكمة الجنايات الدولية لا تملك الصلاحية لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
23/05/2024 16:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:27 | 2024-05-23
09:19 | 2024-05-23
09:12 | 2024-05-23
09:09 | 2024-05-23
09:05 | 2024-05-23
08:53 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24