Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: الوضع في كاليدونيا الجديدة غير مقبول ويجب عودة الهدوء (العربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الفرنسية: ماكرون سيتوجه اليوم إلى كاليدونيا الجديدة (العربية)
lebanon 24
23/05/2024 18:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول ماكرون إلى كاليدونيا الجديدة في خضم أعمال عنف
lebanon 24
23/05/2024 18:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يعرب خلال زيارته لكاليدونيا الجديدة عن أمله في أن يعود السلام والأمن للإقليم
lebanon 24
23/05/2024 18:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول إيمانويل ماكرون إلى كاليدونيا الجديدة في زيارة سريعة بعد أسبوع من أعمال الشغب
lebanon 24
23/05/2024 18:50:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:47 | 2024-05-23
11:44 | 2024-05-23
11:42 | 2024-05-23
11:21 | 2024-05-23
11:16 | 2024-05-23
11:04 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24