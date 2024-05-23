Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الإسرائيلي: نعزز قواتنا الجوية والبرية في رفح وسنزيد الضغط لخلق الشروط من أجل استعادة المخطوفين (الجزيرة)

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب قبل استعادة الرهائن وإنهاء حكم حماس لقطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي من جبهة الشمال: مستعدون لكل الخيارات ويجب ضرب مطلقي الصواريخ والمسيّرات باستمرار (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: بن غفير طالب نتنياهو بإقالة وزير الدفاع إثر مغادرة غالانت اجتماع أمس أثناء حديث بن غفير (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعترض هدفا جويا مشبوها في الجليل الأعلى أطلق من لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
23/05/2024 18:50:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:47 | 2024-05-23
11:44 | 2024-05-23
11:42 | 2024-05-23
11:21 | 2024-05-23
11:16 | 2024-05-23
11:04 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24