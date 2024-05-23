25
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
كتائب القسام: قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي تم أسره في 7 تشرين الأول (الجزيرة)
Lebanon 24
23-05-2024
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سرايا القدس وكتائب القسام بسبب "عنف جنسي في 7 تشرين الأول" (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سرايا القدس وكتائب القسام بسبب "عنف جنسي في 7 تشرين الأول" (العربية)
23/05/2024 23:34:03
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: لن ننسى ما حدث في 7 تشرين الأول ونجدد تضامننا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: لن ننسى ما حدث في 7 تشرين الأول ونجدد تضامننا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين (الجزيرة)
23/05/2024 23:34:03
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المدعي العام للجنائية الدولية: ما حدث في 7 تشرين الأول هو أيضا جريمة حرب (الجزيرة)
Lebanon 24
المدعي العام للجنائية الدولية: ما حدث في 7 تشرين الأول هو أيضا جريمة حرب (الجزيرة)
23/05/2024 23:34:03
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معاريف عن القائد السابق لفرقة غزة: الجيش الإسرائيلي يتخبط في غزة ومن الواضح أننا لن نحقق أهدافنا المعلنة (الجزيرة)
Lebanon 24
معاريف عن القائد السابق لفرقة غزة: الجيش الإسرائيلي يتخبط في غزة ومن الواضح أننا لن نحقق أهدافنا المعلنة (الجزيرة)
23/05/2024 23:34:03
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بتجاعيد في وجهها ومن دون فلتر.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
بتجاعيد في وجهها ومن دون فلتر.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في مهرجان "كان" شاهدوا كيف بدت (فيديو)
00:17 | 2024-05-23
23/05/2024 12:17:40
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
00:50 | 2024-05-23
23/05/2024 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
Lebanon 24
خبراء يكشفون الحقيقة.. هل أسقط "ليزر فضائي" مروحية الرئيس الإيراني؟
05:51 | 2024-05-23
23/05/2024 05:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
Lebanon 24
"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ
09:15 | 2024-05-23
23/05/2024 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يعنيه استهداف فران
Lebanon 24
هذا ما يعنيه استهداف فران
02:15 | 2024-05-23
23/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:24 | 2024-05-23
مسؤول عسكري أميركي: إصابة 3 جنود أميركيين بإصابات غير قتالية أثناء عملية الرصيف البحري في غزة بينهم جندي كان على متن سفينة في البحر (سكاي نيوز)
16:03 | 2024-05-23
مسؤولون أميركيون للعربية: الميناء العائم في غزة ليس بديلا عن المعابر البرية
16:00 | 2024-05-23
مسؤولون أميركيون للعربية: يجب أن تفتح كل المعابر أمام المساعدات لغزة
15:55 | 2024-05-23
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: مهمة إيصال المساعدات الإنسانية عبر البحر معقدة وتتطلب تنسيقا مستمرًا بين العديد من الشركاء وإسرائيل (الحرة)
15:16 | 2024-05-23
والي إسطنبول: شجار بين مجموعتين في مقهى بمنطقة أوسكودار في إسطنبول تحول إلى اعتداء مسلح وأسفر عن مقتل 3 أشخاص (سكاي نيوز)
15:15 | 2024-05-23
الخارجية الفرنسية للحدث: لإسرائيل الحقّ في الدفاع عن النفس ولكن ضمن القانون الدولي
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
23/05/2024 23:34:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24