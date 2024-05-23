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ميقاتي هنأ نظيره الإسبانيّ خلال اتصال هاتفي على قرار بلاده الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية بعد تصويتها في الأمم المتحدة على عضوية كاملة لدولة فلسطين

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:24
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