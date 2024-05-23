رئيس الوزراء الإسباني لميقاتي: الحكومة الإسبانية ملتزمة بأمن لبنان واستقراره وتشديدها على العمل الذي تقوم به القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في هذا الصدد

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