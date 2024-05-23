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مسؤولون إسرائيليون: نخشى أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما بوقف القتال في غزة استعدادا لفرض عقوبات (الجزيرة)

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:16
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