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أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: مجلس الحرب قرر توسيع صلاحيات وفد التفاوض (العربية)

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:58
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